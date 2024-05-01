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Коханова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

14.12.1904

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1885 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1885

Дочь: Коханова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коханов Архип Васильевич

Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич

д. Тетерье, Пыщугский район
Смерть
14.12.1904
Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
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