Коханова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти14.12.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
05.12.1875
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
15.05.1885
Дочь: Коханова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Коханов Василий Ефимиевич
д. Тетерье, Пыщугский район
Смерть
14.12.1904