Смирнов Владислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владислав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Смирнов Сергей Викентьевич

Мать: Смирнова Августа Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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