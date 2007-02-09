Яковлева (Козлова) Матрена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Козлова) Матрена Тихоновна

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.10.1911

Дата смерти

09.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911

Отец: Козлов Тихон Сергеевич

Мать: Козлова Мария Яковлевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1938

Дочь: Ремизова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Андреевич

п. Архангельский Первомайский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Яковлев Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Николай Андреевич

Смерть
09.02.2007
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