Яковлева (Козлова) Матрена Тихоновна
Место рождения
Дата рождения01.10.1911
Дата смерти09.02.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1911
Отец: Козлов Тихон Сергеевич
Мать: Козлова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
19.07.1938
Дочь: Ремизова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Андреевич
п. Архангельский Первомайский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Яковлев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2007