Грошикова Татьяна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Грошикова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Грошикова Феодора Яковлевна
Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Шаманова Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович
Рождение ребёнка
10.11.1845
Дочь: Грошикова Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно