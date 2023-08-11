Грошикова Татьяна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошикова Татьяна Анисимовна

Грошикова Татьяна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Грошикова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Грошикова Феодора Яковлевна

Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Шаманова Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович

Рождение ребёнка
10.11.1845

Дочь: Грошикова Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Грошиков Яков Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Яков Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close