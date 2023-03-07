Кропотин Роман (Ромашко) Семенов
Место рождениядер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1644
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644
Отец: Кропотин Семен Степанов
Мать: не указана
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646