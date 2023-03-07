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Кропотин Роман (Ромашко) Семенов

Место рождения

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Кропотин Семен Степанов

Мать: не указана

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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