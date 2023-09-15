Булычев Андрей
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Булычев Иван
Мать: Булычева Арина Семеновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Булычев Михайла Андреевич
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булычев Макар (близнец Ермолая) (близнец Ермолая)
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булычев Ермолай (близнец Макара) (близнец Макара)
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Булычев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно