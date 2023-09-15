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Булычев Андрей

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Булычев Иван

Мать: Булычева Арина Семеновна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Булычев Михайла Андреевич

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булычев Макар (близнец Ермолая) (близнец Ермолая)

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Булычев Ермолай (близнец Макара) (близнец Макара)

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Булычев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Булычев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Булычев Данила Андреевич

Мать ребёнка: Булычева Марфа Евдокимовна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычева Марфа Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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