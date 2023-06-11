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Макаренков Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Макаренков Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Около 1941
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренкова Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно