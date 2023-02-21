Коршунов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Коршунова Александра Тимофеевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Коршунова Александра Тимофеевна

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Александра Тимофеевна

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