Сумкина Василиса Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумкина Василиса Абрамовна

Сумкина Василиса Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Абрам Васильевич

Мать: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
14.11.1795

Сын: Сумкин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
30.08.1802

Сын: Сумкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сумкин Евстахий Васильевич

Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Василий Логинович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close