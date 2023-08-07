Сумкина Василиса Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Абрам Васильевич
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
14.11.1795
Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
30.08.1802
Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сумкин Евстахий Васильевич
Отец ребёнка: Сумкин Василий Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно