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Федькина Александра Николаевна

Место рождения

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

28.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бычков Николай Павлович

Мать: Бычкова Марфа Тихоновна

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.11.1967

Сын: Федькин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Василий Николаевич

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федькин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Федькин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Федькин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькин Михаил

Смерть
28.08.1989
Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
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