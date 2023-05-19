Федькина Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти28.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Бычков Николай Павлович
Мать: Бычкова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
10.11.1967
Отец ребёнка: Бычков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федькин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Федькин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Федькин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федькин Михаил
Смерть
28.08.1989