Внуков Николай Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внуков Николай Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Внуков Захар Силаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1972

Дочь: Сотникова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Внукова Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внуков Артур Николаевич

Мать ребёнка: Внукова Любовь Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внукова Любовь Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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