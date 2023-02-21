Внуков Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Внуков Захар Силаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1972
Дочь: Сотникова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Внукова Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Внукова Любовь Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно