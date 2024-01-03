Михаил Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Филиппова
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Ксения Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Трофимова
Смерть
Неизвестно