Михаил Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Филиппова

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Ксения Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Трофимова

Смерть
Неизвестно
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