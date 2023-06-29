Моргун Моргунов Пантелей Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун Моргунов Пантелей Калинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Моргун Калина Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна

Мать ребёнка: Моргун Пелагея Моисеевна

Рождение ребёнка
26.08.1925

Дочь: Пивень Надежда Пантелеевна

Мать ребёнка: Моргун Пелагея Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун Пелагея Моисеевна

Смерть
1959
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