Моргун Моргунов Пантелей Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Моргун Калина Федосеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Федосеенко Душина Евдокия Пантелеевна
Мать ребёнка: Моргун Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
26.08.1925
Дочь: Пивень Надежда Пантелеевна
Мать ребёнка: Моргун Пелагея Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моргун Пелагея Моисеевна
Смерть
1959