Воздвиженский Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1856
Сын: Воздвиженский Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Мария Евграфовна
Чебоксарского уезда села Памьялы Дьячок Яков Михайлович и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемник: Того села пономарь Александр Михайлович Петров
Рождение ребёнка
06.12.1857
Сын: Воздвиженский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Мария Евграфовна
Чебоксарского уезда села Памьялы Вознесенской церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемники: Той же церкви пономарь А... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Сын: Воздвиженский Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Воздвиженская Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Воздвиженская Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Мария Евграфовна
Смерть
Неизвестно