Аржаков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.2004
Дочь: Аржакова Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.2007
Сын: Аржаков Максим Михайлович
Мать ребёнка: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна