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Аржаков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.2004

Дочь: Аржакова Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.2007

Сын: Аржаков Максим Михайлович

Мать ребёнка: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна

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