Рязанова Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1944
Дата смерти17.03.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.81
Дочь: Кулинич Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич
Рождение
25.07.1944
Рождение ребёнка
11.07.1973
Дочь: Рязанова Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
17.12.1979
Дочь: Кулинич Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Кулинич Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Кулинич Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2020