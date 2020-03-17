Рязанова Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1944

Дата смерти

17.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.81

Дочь: Кулинич Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение
25.07.1944

Отец: Рязанов Георгий Михайлович

Мать: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1973

Дочь: Рязанова Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
17.12.1979

Дочь: Кулинич Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Кулинич Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Кулинич Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Смерть
17.03.2020
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