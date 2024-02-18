Болотов Андрей Петрович Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Болотов Андрей Петрович

Автор
ИВ
Васильева (арабкина) И.

мужской, родился Около 1820, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Болотов ПетрНеизвестно г.р.
Мать
Болотова Марья ФедоровнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Болотова Мариамна ЛазаревнаОколо 1823 г.р.
Дети
Болотов Яков Андреевич1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Болотов Петр

Мать: Болотова Марья Федоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Мариамна Лазаревна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Рождение ребёнка
1855

Сын: Болотов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Болотова Мариамна Лазаревна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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