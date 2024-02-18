Болотов Андрей Петрович
мужской, родился Около 1820, Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецБолотов ПетрНеизвестно г.р.
МатьБолотова Марья ФедоровнаОколо 1798 г.р.
Супруги
Болотова Мариамна ЛазаревнаОколо 1823 г.р.
Дети
Болотов Яков Андреевич1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Болотов Петр
Мать: Болотова Марья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Болотова Мариамна Лазаревна
Смерть
Неизвестно