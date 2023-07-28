Карпова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Карпов Ксенофонт Максимович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Степанида Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Карпов Ксенофонт Максимович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Ксенофонт Максимович

Смерть
Неизвестно
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