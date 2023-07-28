Карпова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Карпов Ксенофонт Максимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Степанида Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Карпов Ксенофонт Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно