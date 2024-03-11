Стахеева (Ваганова) Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваганов Василий Борисович
Мать: Ваганова Анна Ивановна
Бракосочетание
1885
Вторая жена.
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич
Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно