Стахеева (Ваганова) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева (Ваганова) Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов Василий Борисович

Мать: Ваганова Анна Ивановна

Бракосочетание
1885

Муж: Стахеев Сергей Онуфриевич

Вторая жена.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стахеев Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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