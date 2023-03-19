Соколова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бормотова Анна Петровна

Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бормотов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бормотов Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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