Соколова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бормотова Анна Петровна
Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бормотов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич
Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Бормотов Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно