(Ткаченко) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1972
Бракосочетание
23.04.1994
Рождение ребёнка
05.02.1995
Отец ребёнка: Сосунов Юрий Геннадьевич
Развод
14.07.2005
Рождение ребёнка
18.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казарьян Николай Геннадьевич
Место жительства
Неизвестно