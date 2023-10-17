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(Ткаченко) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1972

Отец: Ткаченко Николай Васильевич

Мать: Ткаченко Валентина Павловна

Бракосочетание
23.04.1994

Муж: Сосунов Юрий Геннадьевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.02.1995

Сын: Ткаченко Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Сосунов Юрий Геннадьевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Развод
14.07.2005

Муж: Сосунов Юрий Геннадьевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казарьян Николай Геннадьевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
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