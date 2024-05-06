Новиков Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971
Отец: Новиков Николай Петрович
Мать: Новикова Татьяна
Бракосочетание
01.12.2017
Село Покровское, Неклиновкий район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.02.2018
Сын: Новиков Николай Викторович
Мать ребёнка: Новикова (Качанова) Елена Владимировна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область