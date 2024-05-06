Новиков Виктор Николаевич 09.04.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Виктор Николаевич

Место рождения

Новолакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971

Отец: Новиков Николай Петрович

Мать: Новикова Татьяна

Новолакедемоновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
01.12.2017

Жена: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Село Покровское, Неклиновкий район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.02.2018

Сын: Новиков Николай Викторович

Мать ребёнка: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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