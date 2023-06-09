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Пономарева Александра Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пономарев Семен Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно