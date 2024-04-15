Коноваленко Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Жена: Коноваленко Наталия Федоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Григорьевна Котенко
Восприемник
23.08.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Григорьевич Котенко
Восприемник
25.07.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Пантелеймон Григорьевич Котенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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