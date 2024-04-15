Коноваленко Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.01.1898 ст.
Ксения Григорьевна Котенко
Восприемник
23.08.1900 ст.
Петр Григорьевич Котенко
Восприемник
25.07.1902 ст.
Пантелеймон Григорьевич Котенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно