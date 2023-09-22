Титинькин Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Титинькин Яков ...
Мать: Титинькина ... ...
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Титинькин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Титинькин Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Титинькин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поздняково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно