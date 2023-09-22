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Титинькин Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Титинькин Яков ...

Мать: Титинькина ... ...

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Титинькин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Титинькин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Титинькин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Титинькина Васса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титинькина Васса Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Поздняково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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