Исакова (Моторина) Калерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Моторина) Калерия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Моторин Андрей

Мать: Моторина Наталья

Рождение ребёнка
16.11.1967

Сын: Исаков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Исаков Егор Андреевич

Вомын, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Награда
30.11.1967
Вомын, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Мать-Героиня СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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