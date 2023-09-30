Исакова (Моторина) Калерия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Моторин Андрей
Мать: Моторина Наталья
Рождение ребёнка
16.11.1967
Отец ребёнка: Исаков Егор Андреевич
Награда
30.11.1967
Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Мать-Героиня СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно