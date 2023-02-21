Горбачёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Горбачёв Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Горбачёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Горбачёв Савелий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Горбачёв Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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