Горбачёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Горбачёв Артемий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Горбачёв Савелий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно