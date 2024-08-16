Буденкова Стефанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Буденков Петр Семенович
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.
Дочь: Буденкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Буденков Петр Семенович
Смерть
Неизвестно