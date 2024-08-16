Буденкова Стефанида Семеновна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буденкова Стефанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Петр Семенович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Буденков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Буденков Петр Семенович

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.

Дочь: Буденкова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Буденков Петр Семенович

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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