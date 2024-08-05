Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дионисий Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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