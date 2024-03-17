Воробьев Севастьян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Отец: Воробьев Яков
Мать: Воробьева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1930
Сын: Воробьев Иван Севостьянович
Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
19.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Воробьев Виктор Севостьянович
Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна
Смерть
1989