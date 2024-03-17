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Воробьев Севастьян Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: Воробьев Яков

Мать: Воробьева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1930

Сын: Воробьев Иван Севостьянович

Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
19.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Воробьев Виктор Севостьянович

Мать ребёнка: Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

Смерть
1989

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