Скрябин Емельян (Емелка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Емельян (Емелка) Андреев

Скрябин Емельян (Емелка) Андреев

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1696

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Скрябин Андрей (Ондрюшка) Афонасьев

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Скрябин Григорий Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Скрябин Яким (Якимко) Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Скрябин Гавриил (Ганка) Емельянов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close