Скрябин Емельян (Емелка) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1696
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Скрябин Андрей (Ондрюшка) Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Скрябин Григорий Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Скрябин Яким (Якимко) Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Скрябин Гавриил (Ганка) Емельянов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя