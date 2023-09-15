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Арсеньев Мелентий

Место рождения

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Екимов Арсений

Мать: Агафаподова Екатерина

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
26.01.1891 ст.

Жена: Никифорова Марфа

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.06.1892

Дочь: Нилова Агрипина

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
16.07.1893

Дочь: Нилова Мария

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
29.11.1898

Дочь: Нилова Анна

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Нилова Наталья

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1911 ст.

Дочь: Мелентьева Ульяна

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нилова Галина

Мать ребёнка: Никифорова Марфа

Смерть
Неизвестно
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