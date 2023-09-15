Арсеньев Мелентий
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Екимов Арсений
Мать: Агафаподова Екатерина
Бракосочетание
26.01.1891 ст.
Жена: Никифорова Марфа
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.06.1892
Дочь: Нилова Агрипина
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
16.07.1893
Дочь: Нилова Мария
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
29.11.1898
Дочь: Нилова Анна
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Нилова Наталья
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
08.02.1911 ст.
Дочь: Мелентьева Ульяна
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нилова Галина
Мать ребёнка: Никифорова Марфа
Смерть
Неизвестно