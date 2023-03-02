Журка Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журка Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: Журка Виктор Николаевич

Мать: Маргарита

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