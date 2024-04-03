Шевченко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сливина Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич
Смерть
Неизвестно