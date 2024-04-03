Шевченко Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сливина Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Шевченко Григорий Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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