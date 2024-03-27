Невретдинов Анвар
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)
Мать: Хадича
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович
Мать ребёнка: Невретдинова Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Мансур Анварович
Мать ребёнка: Невретдинова Закия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Амир Анварович
Мать ребёнка: Невретдинова Закия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Москва митинское кладбище