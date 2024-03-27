Невретдинов Анвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Анвар

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)

Мать: Хадича

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Мать ребёнка: Невретдинова Закия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Мансур Анварович

Мать ребёнка: Невретдинова Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Амир Анварович

Мать ребёнка: Невретдинова Закия

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва митинское кладбище
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