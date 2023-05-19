Юрцова (Заботкина) Агриппина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрцова (Заботкина) Агриппина Андреева

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
12.01.1914

Муж: Юрцов Василий Федоров

Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Юрцов (юрцев) Василий Васильев

Отец ребёнка: Юрцов Василий Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Юрцев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Юрцов Василий Федоров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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