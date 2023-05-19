Юрцова (Заботкина) Агриппина Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1914
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Юрцов (юрцев) Василий Васильев
Отец ребёнка: Юрцов Василий Федоров
Рождение ребёнка
21.12.1926
Отец ребёнка: Юрцов Василий Федоров
Смерть
Неизвестно