Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
11.07.1876
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Татищев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
22.10.1880
Дочь: Ребиндер Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Брянчанинова София Алексеевна
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Рождение ребёнка
06.12.1885
Сын: Татищев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич
Смерть
1930