Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищева (Мещерская) Екатерина Борисовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1848

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мещерский Борис Васильевич

Мать: Мещерская София Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1874

Муж: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
11.07.1876

Сын: Татищев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
14.03.1879

Сын: Татищев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
22.10.1880

Дочь: Ребиндер Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Брянчанинова София Алексеевна

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Рождение ребёнка
06.12.1885

Сын: Татищев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Татищев Алексей Никитич

Смерть
1930
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