Скрябин Фалалей (Фалелейко) Оксенов
Место рождениядер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1642
Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев
Мать: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646