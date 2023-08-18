Скрябин Фалалей (Фалелейко) Оксенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Фалалей (Фалелейко) Оксенов

Место рождения

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1603 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев

Мать: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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