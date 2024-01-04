Кабанов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения31.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1876 ст.
Отец: Кабанов Иван Григорьев
Крещение
01.04.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Григорьева
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Сын: Кабанов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1904 ст.
Сын: Кабанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1917 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно