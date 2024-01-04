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Кабанов Василий Иванович

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

31.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1876 ст.

Отец: Кабанов Иван Григорьев

Мать: Кабанова Анастасия Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
01.04.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Григорьева
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Жена: Кабанова Татьяна Алексеевна

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.

Сын: Кабанов Иван Васильев

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Сын: Кабанов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1904 ст.

Сын: Кабанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1912 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1917 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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