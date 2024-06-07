Анисимова (Ложкина) Марья Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова (Ложкина) Марья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Спиридон Кондратович

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Анисимова) Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Анисимова) Феклиния Спиридоновна

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Анисимов Панкрат Спиридонович

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Анисимова) Евгения Спиридоновна

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Анисимов Антон Спиридонович

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Анисимова) Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович

Смерть
Неизвестно

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