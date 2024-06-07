Анисимова (Ложкина) Марья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Анисимова) Параскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Анисимова) Феклиния Спиридоновна
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Анисимов Панкрат Спиридонович
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Анисимова) Евгения Спиридоновна
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Анисимов Антон Спиридонович
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Анисимова) Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кондратович
Смерть
Неизвестно