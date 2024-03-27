Шатунова (Турышева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова (Турышева) Агриппина

Место рождения

п.Павда

Дата рождения

06.07.1893

Дата смерти

29.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1893

Отец: Турышев Павел

Мать: Турышева Зоя

п.Павда
Бракосочетание
07.10.1911

Муж: Шатунов Григорий

Николаепавдинский завод
Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

Рождение ребёнка
26.06.1920

Сын: Шатунов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

пос.Павда
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шатунов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

Рождение ребёнка
31.12.1928

Сын: Шатунов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Шатунов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

пос.Павда Ново-Лялинского района Свердловской обл., ул.Пролетарская, 23
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Шатунов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

пос.Павда
Рождение ребёнка
19.05.1937

Сын: Шатунов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шатунов Григорий

СССР, Свердловская обл, Ново-Лялинский р-он, п. Павда
Смерть
29.12.1979
пос.Павда
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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