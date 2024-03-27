Шатунова (Турышева) Агриппина
Место рожденияп.Павда
Дата рождения06.07.1893
Дата смерти29.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1893
Отец: Турышев Павел
Мать: Турышева Зоя
п.Павда
Бракосочетание
07.10.1911
Муж: Шатунов Григорий
Николаепавдинский завод
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
Рождение ребёнка
26.06.1920
Сын: Шатунов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
пос.Павда
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шатунов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
Рождение ребёнка
31.12.1928
Сын: Шатунов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
Рождение ребёнка
02.08.1931
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
пос.Павда Ново-Лялинского района Свердловской обл., ул.Пролетарская, 23
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Шатунов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
пос.Павда
Рождение ребёнка
19.05.1937
Сын: Шатунов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шатунов Григорий
СССР, Свердловская обл, Ново-Лялинский р-он, п. Павда
Смерть
29.12.1979
пос.Павда
Причина смерти: Естественная смерть/старость