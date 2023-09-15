Шеин Федор Филиппов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
05.09.1878
Сын: Шеин Захар Федоров
Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Целых Мария Федорова
Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
17.12.1896
Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно