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Шеин Федор Филиппов

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1878

Сын: Шеин Захар Федоров

Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Целых Мария Федорова

Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Шеин Севостьян Федоров

Мать ребёнка: Шеина Анна Яковлева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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