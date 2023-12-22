Кожемякин Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиДо 30.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
15.02.1929
Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Яценко Нина Федоровна
Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1937
Военная служба
До 30.10.1941
294 стрелковая дивизия, 859 СП, красноармеец, рядовой 9 роты. 14.10.1941_ г. перешел на сторону врага, дело прекращено за недоказанностью обвинения, пропал без вести. Хиславичский РВК, Смоленская обл.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 30.10.1941
Причина смерти: На войне