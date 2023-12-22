Кожемякин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякин Федор Николаевич

Кожемякин Федор Николаевич

Место рождения

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

До 30.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кожемякин Николай Карпович

Мать: Кожемякина Устинья Евсеевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Кожемякин Петр Федорович

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Яценко Нина Федоровна

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
До 30.10.1941
294 стрелковая дивизия, 859 СП, красноармеец, рядовой 9 роты. 14.10.1941_ г. перешел на сторону врага, дело прекращено за недоказанностью обвинения, пропал без вести. Хиславичский РВК, Смоленская обл.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Кожемякина Улита Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякина Улита Алексеевна

Смерть
До 30.10.1941
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close