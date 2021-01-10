Бердинских Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердинских Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

10.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: не указан

Мать: Бердинских Лидия Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1970

Дочь: Клевцова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бердинских Роза Владимировна

Рождение ребёнка
30.04.1972

Сын: Бердинских Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бердинских Роза Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердинских Роза Владимировна

Смерть
10.01.2021
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