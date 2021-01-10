Бердинских Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1939
Дата смерти10.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1970
Дочь: Клевцова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бердинских Роза Владимировна
Рождение ребёнка
30.04.1972
Сын: Бердинских Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бердинских Роза Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2021