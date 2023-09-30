Новожилов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Михаил

Мать ребёнка: Новожилова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Новожилова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парамонова Евдокия

Мать ребёнка: Новожилова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Новожилова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Алексей

Мать ребёнка: Новожилова Устинья

Смерть
Неизвестно
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