Вадбольский Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольский Тимофей Александрович

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Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

После 1520

Дата смерти

1594

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1520

Отец: Вадбольский Александр Григорьевич

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1570

Сын: Вадбольский Богдан Тимофеевич

Мать ребёнка: Вадбольская Анна

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570

Сын: Вадбольский Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Вадбольская Анна

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1580

Сын: Вадбольский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Вадбольская Анна

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боборыкина Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Вадбольская Анна

Смерть
1594
Царство Русское
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