Вадбольский Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1520
Дата смерти1594
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1520
Отец: Вадбольский Александр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1570
Сын: Вадбольский Богдан Тимофеевич
Мать ребёнка: Вадбольская Анна
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1570
Сын: Вадбольский Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Вадбольская Анна
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1580
Сын: Вадбольский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Вадбольская Анна
Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боборыкина Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Вадбольская Анна
Смерть
1594
Царство Русское