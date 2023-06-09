Горб (Логачева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горб (Логачева) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Логачева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Горб Юрий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1972

Дочь: Горб Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горб Василий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горб Константин Константин

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2004