Горб (Логачева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1961
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1972
Дочь: Горб Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горб Василий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горб Константин Константин
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2004