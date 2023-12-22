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Григорий Флорович

Место рождения

Задорье, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Флор Михайлович

Мать: не указана

Задорье, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
21.01.1879 ст.

Жена: Анна Павловна

Пярдомский Воскресенский, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Поручители По жениху: брат его Николай Флоров и той же деревни крестьянин [...]; По невесте: брат её Филипп Павлов и деревни Новой [Лучменского] прихода крестьянин Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Задорье, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
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