Григорий Флорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Флор Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1879 ст.
Жена: Анна Павловна
Пярдомский Воскресенский, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Поручители По жениху: брат его Николай Флоров и той же деревни крестьянин [...]; По невесте: брат её Филипп Павлов и деревни Новой [Лучменского] прихода крестьянин Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
Неизвестно