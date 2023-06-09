Ананьев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1891 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероисповеданiя.... Показать все
Крещение
05.08.1891 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни Запасный Армiи Димитрiй Егоровъ Ананьевъ и крестьянская девица деревни Макарова ... Показать все
Работа или профессия
До 03.05.1931
Судайский леспромхоз, счетовод
Арест
03.05.1931
Осуждение
03.07.1931
Статья: Антисоветская агитация. Ст. 58-10, 182 ч. 1. Приговор: 3 года концлагеря.
Отбывание наказания
С 1931 по 1933
Реабилитация осужденного
16.11.1989
Источники данных: Книга памяти Костромской обл.; БД "Жертвы политического террора в СССР"