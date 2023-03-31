Охтерлоне (Фон Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтерлоне (Фон Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Фон Вейденгаммер Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1875

Дочь: Шмелёва Ольга Александровна

Отец ребёнка: Охтерлоне Александр Александрович

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтерлоне Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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