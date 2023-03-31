Охтерлоне (Фон Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Фон Вейденгаммер Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1875
Дочь: Шмелёва Ольга Александровна
Отец ребёнка: Охтерлоне Александр Александрович
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно